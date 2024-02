Trio elétrico de Ivete Sangalo quase tomba cantora para circuito - Reprodução de vídeo

Publicado 12/02/2024 22:29 | Atualizado 12/02/2024 22:46

Rio - Por muito pouco, o trio elétrico no qual se apresentava Ivete Sangalo na noite desta segunda-feira (12) quase provou um grave acidente no circuito Barra-Ondina, em Salvador (BA). O veículo apresentou excesso de peso em um mesmo lado e quase tombou para o lado direito.

Veja o vídeo:

MEU DEUS! O Trio Elétrico de Ivete Sangalo SUPERLOTADO começa a tombar devido a excesso de peso.



pic.twitter.com/nkaAjOHUoJ — UpdateCharts (@updatecharts) February 12, 2024

Ivete, que dividia o show com Gloria Groove, imediatamente pediu para o motorista parar, correu para o lado oposto e pediu para que os convidados fizessem o mesmo e espalhar o peso para reequilibrar o trio: "Parou, parou, parou! Parem o trio, por favor, segura o trio!", alertou Ivete.

Além disso, Ivete Sangalo levou outro grande susto durante sua passagem. Um tubo de gás carbônico da decoração do trio explodiu e deixou duas pessoas feridas. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram liberadas depois de serem atendidas em um posto médico dentro do próprio circuito.

"Que susto da p... Pensei que era a Caverna do Dragão, Deus o livre. Pense que eu estou toda cagada", brincou a artista depois do incidente.