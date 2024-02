Jojo faz bronzeamento artificial para ser musa da Mocidade - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 17:01 | Atualizado 12/02/2024 17:11

Jojo Todynho será musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, nesta segunda-feira (12), e fez uma bronzeamento artificial para desfilar com a marquinha em dia. A artista compartilhou no Instagram o momento em que fazia o procedimento.

Com um biquíni de fita, técnica já utilizada pela artista, artista, que será musa da escola pela primeira vez, posou enquanto uma profissional passava o produto de bronzeamento em spray. Em entrevista à Vogue Brasil, Jojo confessou que está ansiosa para entrar na passarela do samba e aproveitar a folia. "Para o Carnaval vou me jogar na avenida. Vai ser pura diversão", disse a cantora, que ainda deixou um conselho para as foliãs que vão curtir a festa solteiras. "Meu conselho é se jogar, aproveitar cada momento, fazer novas amizades e curtir até o sol raiar."

Embalada na busca de voltar para briga na parte de cima do Grupo Especial, a Mocidade Independente de Padre Miguel levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Pede Caju que Dou… Pé de Caju que Dá!”, do carnavalesco Marcus Ferreira. Repleta de brasilidade, a Verde e Branca promete tratar a história do país e as diversas simbologias da fruta nativa com bastante informação e historicismo.