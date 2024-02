João Lucas, marido de Sasha Meneghel, explica motivo de ter sido ’barrado’ por segurança em trio elétrico - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 13:22 | Atualizado 12/02/2024 13:26

Rio - O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, usou as redes sociais para explicar o motivo de ter sido "barrado" por um segurança no trio elétrico de Ivete Sangalo, em Salvador, no último sábado. Após o registro do momento viralizar, o artista defendeu a atitude do profissional e contou que estava "sem pulseira" no momento em que decidiu entrar no local.

"Saiu um vídeo de eu sendo barrado pelo segurança [risos]. Galera, vocês não têm ideia do que é isso aqui. O segurança fez o trabalho dele! Eu estava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. Ele está certo", publicou João através do X, antigo Twitter.

Em resposta ao post, inúmeros usuários demonstraram concordar com o cantor. "Exatamente, João! Muito alarde para pouca coisa! É o trabalho do segurança! E vocês são lindos!", enviou uma fã. "Ganhou uma seguidora depois da sua atitude! Os caras estão lá no 'calorão', fazendo o 'trampo' deles e você foi perfeito!", elogiou uma internauta. "Só falta o povo querer que você tivesse dado ataque de estrelismo por isso! Certamente não conheceram você antes da Sasha", opinou ainda um admirador.

