Anitta presta homenagem à Império Serrano em São Paulo com look solar - Fred Othero / Divulgação

Anitta presta homenagem à Império Serrano em São Paulo com look solarFred Othero / Divulgação

Publicado 12/02/2024 20:26

Rio - Anitta segue arrasando no looks para os "Ensaios da Anitta". Nesta segunda-feira (12), a cantora usou uma fantasia no segundo show em São Paulo da turnê "Carnaval da Anitta". O tema escolhido para o carnaval da artista este ano são as escolas de samba, que serão exaltadas nos figurinos de sua temporada de carnaval.

fotogaleria

O pequeno rei de Madureira! É assim que a escola de samba Império Serrano é conhecida, meu homenageado hoje. O apelido refere-se ao bairro onde foi fundado em 1947, na zona norte do Rio de Janeiro.



O desfile que a organização defendeu em 2022, chamado de “Mangagá”, celebrou as entidades das religiões derivadas africanas. No tema do samba da escola, eles cantam os versos: "O filho da faísca é fogo. Se entrares no jogo, é para atear fogo. ”