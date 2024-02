Michel Teló pede Thaís Fersoza em casamento - Reprodução / Instagram

Michel Teló pede Thaís Fersoza em casamentoReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 17:35

Rio - Michel Teló resolveu surpreender a amada Thaís Fersoza com um novo pedido de casamento. durante a apresentação do Bloco Bem Sertanejo, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O artista compartilhou o momento com os fãs, no Instagram, neste domingo (12).







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michel Telo (@micheltelo)

"Ela aceitou! Casar comigo, de novo! Esse ano a gente completa 10 anos de casados! Resolvi pedir onde a gente se conheceu! No carnaval! Um dos momentos mais emocionantes da nossa vida! A voz embargada, coração acelerado, mãos tremendo, mas deu tudo certo! Tata Fersoza, você é o amor da minha vida. Que sorte a minha ter você!", escreveu na legenda do post.

O casal se conheceu no carnaval de 2012, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Os artistas se casaram em 2014 e são pais de Melinda e Teodoro, que após o pedido de casamento, subiram ao trio com buquês de flores.