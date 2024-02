Giovana Cordeiro namora com o ator Giuliano Laffayete - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 18:36

Rio - Giovana Cordeiro, de 27 anos, brilhou como musa da Porto da Pedra, escola que abriu a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A atriz que é a intérprete de Luna, na novela Fuzuê, desfilou com um belíssimo look em vermelho e dourado e, foi um dos destaques da agremiação, mas terminou não terminou a noite muito bem.







De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Giovana e o namorado, Giuliano Laffayete, foram flagrados discutindo em um camarote após a atriz desfilar. O motivo do desentendimento não foi identificado, mas a briga do casal chamou atenção dos foliões que estavam ao lado.

Mas nem o confusão com o amado desanimou a Luna da novela Fuzuê, que revelou que sonha em ser rainha de bateria. "Sim, com certeza. O Carnaval vai viciando, cada vez quero mais", declara. Neste ano, a Porto da Pedra retorna ao Grupo Especial com o enredo "O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e do enredista Diego Araújo.