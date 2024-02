Rafa Justus fala sobre recuperação de cirurgia plástica - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 14:37

Rio - Após passar por uma cirurgia plástica no nariz , Rafa Justus abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram. A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro decidiu interagir com os seguidores e contou um pouquinho sobre como está sendo o pós-operatório.

Questionada se já havia passado por algum perrengue, Rafa revelou que se deparou com uma situação inusitada: o celular não reconhecia mais seu rosto. "Conta um perrengue chique que você já tenha passado", perguntou um seguidor. "[Estou] passando agora... o meu 'Face ID' (reconhecimento facial) para abrir o celular não me reconhece com o esparadrapo e micropore", revelou ela.

Em outro momento, Rafa contou que quem está cuidando dela no pós operatório é a mãe, Ticiane Pinheiro. Ela também revelou que irá mostrar o resultado da cirurgia logo depois de tirar os curativos, no fim de semana.

Perguntada sobre a quantidade de cirurgias plásticas que já fez, Rafa revelou que esta é a primeira. Ela precisava operar o nariz para corrigir um desvio de septo e aproveitou para fazer uma rinoplastia. Sobre a recuperação, a filha de Roberto Justus disse que está "bem na medida do possível", já que a cirurgia ainda é muito recente. "Operei no sábado", pontuou.