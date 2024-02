Lucas Lima fala sobre vida amorosa e anuncia pausa das redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 11:08 | Atualizado 12/02/2024 11:10

Rio - Lucas Lima, de 41 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para fazer um breve comentário a respeito de sua vida amorosa e aproveitou para anunciar seu afastamento da web. O músico, que é ex-marido da cantora Sandy, decidiu se pronunciar após ser alvo de boatos de que estaria namorando a instrutora de yoga Vi Bueno Maruca.

"Sim, vou tirar uns dias de folga do Instagram. E não, não estou namorando", escreveu o artista em uma foto compartilhada através dos stories.

Na sequência, o artista explicou que tentará manter-se afastado da rede pois "às vezes, pesa um pouco, e essa semana foi dessas".

Os boatos do suposto relacionamento entre Lucas e Vi surgiram após algumas publicações da instrutora, onde é possível ver um homem, que possui tatuagens iguais às do músico. Além disso, a mulher foi vista acompanhando alguns compromissos profissionais do músico, o que não passou despercebido entre os internautas.