Claudia Rodrigues curte praia ao lado da namorada, Adriana BonatoReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 07:28

Rio - Em clima de romance, Claudia Rodrigues, de 53 anos, compartilhou alguns cliques ao lado da namorada, neste domingo (11). Juntas, elas aproveitaram a folga do Carnaval para passear e curtir uma praia. Através das redes sociais, a atriz se declarou para a namorada.

"Que passeio gostoso, e o tempo ajudou. Sol e calor tudo de bom, né? E para completar você comigo. Te amo", escreveu ela na publicação, que logo ficou recheada de comentários com mensagens de carinho de seus seguidores.

"Lindas! Amo! Vivam intensamente!", escreveu um perfil. "Eu amo vocês duas", declarou outro. "Claudinha está linda", elogiou um terceiro.

Amigas há mais de 10 anos, Claudia Rodrigues e Adriana Bonato, sua ex-assessora, assumiram um relacionamento em 2022. "Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!", declarou ela, na ocasião.

A atriz foi diagnosticada com esclerosa múltipla no ano 2000 e vive com a doença há 24 anos. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central.