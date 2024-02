Rafa Justus - Reprodução / Instagram

Rio - Rafaella Justus, de 14 anos, contou para seus seguidores neste domingo (11), no Stories do Instagram, que se submeteu a uma cirurgia com intervenção plástica e ficará em recuperação pelos próximos dias. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus fez uma correção de septo e uma rinoplastia.

"Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off durante esses dias. Porém, farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de 'molho' nesses dias", escreveu a jovem.

A influenciadora nasceu com a síndrome estenose crânio-facial, também conhecida como cranioestenose, uma má-formação no crânio que é diagnosticada apenas após o nascimento do bebê. A síndrome faz com que o paciente tenha algumas mudanças em sua aparência física e em seu desenvolvimento físico na face.