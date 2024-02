Mascarada, Anitta aproveita carnaval de Salvador no meio da galera - Reprodução / Instagram

Mascarada, Anitta aproveita carnaval de Salvador no meio da galera Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2024 17:58

Rio - Anitta, de 30 anos, compartilhou com seus seguidores neste sábado (10), um vídeo no Instagram, onde ela aparece fantasiada da série "La Casa de Papel", vestindo um macacão vermelho e máscara, para curtir o carnaval de Salvador no meio dos foliões sem ser reconhecida.

fotogaleria

Logo após seu bloco, a cantora, acompanhada por algumas pessoas de sua equipe, se locomoveu de moto pela cidade para aproveitar a noite nas ruas da Bahia.



O famoso "Bloco da Anitta" passou por Salvador na última sexta-feira (9) e arrastou multidões. Famosos como Bruna Marquezine, MC Daniel, Sasha e seu marido João Lucas estavam presentes no trio elétrico da artista. Logo após seu bloco, a cantora, acompanhada por algumas pessoas de sua equipe, se locomoveu de moto pela cidade para aproveitar a noite nas ruas da Bahia.O famoso "Bloco da Anitta" passou por Salvador na última sexta-feira (9) e arrastou multidões. Famosos como Bruna Marquezine, MC Daniel, Sasha e seu marido João Lucas estavam presentes no trio elétrico da artista.

Confira o vídeo: