Bruna Marquezine curte ao lado de MC Daniel bloco da Anitta em SalvadorReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2024 16:49 | Atualizado 10/02/2024 16:58

Rio - Bruna Marquezine e MC Daniel se divertiram juntos na sexta-feira (9), no Carnaval de Salvador. A atriz repostou um vídeo, no Stories do Instagram, em que ela e o funkeiro aparecem no Bloco da Anitta tocando bateria.

Além dos artistas, Sasha Meneghel, o marido João Lucas, Lexa, João Guilherme e Marina Sena também estiveram presentes para curtir o trio elétrico da cantora, que passou pelo Circuito Barra-Ondina.