MC Daniel rebate acusações de estar usando drogas: Soro fisiológicoAgnews / Reprodução Internet

Publicado 10/02/2024 07:20 | Atualizado 10/02/2024 07:26

Rio - MC Daniel usou as redes sociais, neste sábado, para rebater as acusações de que estava se drogando em cima de um trio elétrico em Salvador, na Bahia. O artista afirmou que estava usando soro fisiológico.

"Disseram que eu estava cheirando para cantar. É soro fisiológico para poder limpar a área nasal. Vocês insistem em tentar me derrubar. A luz vem de Deus. Fiz um show incrível. Beijo no coração", disse Daniel nos Stories, do Instagram. "Tentam sujar minha imagem de qualquer jeito, até com Neosoro e fono para cantar no bloco", lamentou.

Entenda

Começaram a circular nas redes sociais imagens em que um segurança de MC Daniel o alerta de que ele está sendo filmado enquanto o artista usa o soro fisiológico. Ao perceber as câmeras, o ex-namorado de Mel Maia começa a dançar e acenar para o paparazzo.