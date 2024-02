Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello completa 1 aninho com festa do tema circo - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2024 16:52 | Atualizado 09/02/2024 16:52

Rio - Claudia Raia celebrou nesta sexta-feira (9), o primeiro ano de vida de Luca, fruto do seu casamento com Jarbas Homem de Mello.Os papais escolheu o tema circo para a comemoração e vestiram o pequeno com fantasia de mágico. As fotos foram divulgadas no Stories do Instagram pelo filho primogênito da atriz, Enzo Celulari.