Anitta homenageia Unidos da Tijuca com look inspirado em Iemanjá para bloco em Salvador Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2024 17:31

Rio - Anitta, de 30 anos, usou um look inspirado em Iemanjá, em homenagem a Unidos da Tijuca no samba-enredo de 2023, para seu bloco em Salvador, nesta sexta-feira (9). A concentração do "Eu Vou com Anitta" será às 18h, no circuito Barra-Ondina.



A cantora decidiu criar looks neste carnaval com o tema "escolas de samba". Hoje a fantasia faz alusão à orixá dos mares e protetora dos pescadores, a produção carnavalesca tem elementos do mar e uma rede de pesca para complementar o figurino.



Após do bloco em Salvador, a "Girl From Rio" desembarca para participar do carnaval do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.