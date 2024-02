Diogo Nogueira comanda o Bloco do Clube do Samba, nesta terça (13), em Copacabana - Leandro Ribeiro / Divulgação

Publicado 09/02/2024 14:47 | Atualizado 09/02/2024 14:49

Rio - Mantendo vivo o legado de seu pai João Nogueira, Diogo Nogueira comanda o Bloco do Clube do Samba, na terça-feira (13) de Carnaval, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Para o tradicional desfile, com a concentração marcada para às 9h, o cantor convidou a cantora Marina Iris.

"O Clube do Samba é de uma importância muito grande porque sempre preservou a cultura e a música popular brasileira. E um país precisa ter movimentos como esse, para mostrar que a nossa terra é tão rica, tão linda", comenta o namorado de Paolla Oliveira, que garante no repertório do bloco muito samba de raiz, marchinhas de carnaval e clássicos dos sambas de enredo.O Clube do Samba celebra 45 anos em 2024 e ganha diversas ações culturais e socioeducativas. Para enaltecer a sua importância, a Família Nogueira lança o Clube do Samba 45 anos, um movimento especial que promoverá ações o ano inteiro, com o apoio das empresas YDUQS, Unisys e Windsors. As atividades se iniciam com o Baile, no pré Carnaval, nesta quinta-feira (8). Na ocasião, Diogo e Paolla dançaram juntinhos. Clarisse Nogueira, que atualmente está à frente do Clube do Samba ao lado da mãe Angela Nogueira, destaca que o movimento Clube do Samba 45 anos vem para contar toda a história de João Nogueira através da música. “O nosso objetivo é que o Brasil conheça o que é o Clube do Samba. Muito mais que um movimento, o clube traz entretenimento, cultura e promove ainda um projeto social que atende gratuitamente cerca de 120 crianças no subúrbio do Rio”, explica Clarisse.