O prefeito Eduardo Paes entregou a chave da cidade ao Rei Momo nesta sexta-feira (9) - Renan Areias

O prefeito Eduardo Paes entregou a chave da cidade ao Rei Momo nesta sexta-feira (9)Renan Areias

Publicado 09/02/2024 13:29 | Atualizado 09/02/2024 15:21

Rio – O prefeito Eduardo Paes entregou a chave da cidade ao Rei Momo no fim da manhã desta sexta-feira (9), em cerimônia no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Apresentada pelo comentarista Milton Cunha, a solenidade marcou a abertura oficial do Carnaval.

fotogaleria

Durante o evento, que é considerado um dos mais tradicionais e simbólicos do calendário da cidade, o prefeito também consagrou e coroou a Corte do Carnaval 2024.

"Vou permitir, excepcionalmente este ano, que você [Rei Momo] não me devolva a chave na Quarta-Feira de Cinzas. Que você fique no comando da cidade a partir de hoje até o Sábado das Campeãs. Mas é importante que os cariocas saibam, só vou estar de volta na segunda-feira, dia 19, quando o seu reinado acabar", afirmou Eduardo Paes no momento de entrega da chave.

Caio Cesar Dutra, o rei Momo, tem 27 anos, é comerciante e mais conhecido no universo do samba como Kaio Mackenzie. Ele participa da folia desde os 5 anos, quando foi levado pelas tias à quadra da São Clemente. Dois anos depois, ele virou passista mirim.

"Estou muito feliz e honrado em estar recebendo a chave dessa cidade que eu amo muito. O Carnaval é o maior espetáculo a céu aberto do planeta e agora está entregue nas mãos de um verdadeiro sambista. Como Rei Momo, primeiro e único, eu declaro aberto oficialmente o Carnaval 2024", afirmou o Rei Momo.

Já a rainha do Carnaval 2024 é Gabriella Mendes, de 20 anos. Nutricionista de formação e passista da Mocidade, ela começou sua trajetória ainda na infância, na escola de Padre Miguel.

A Corte conta, ainda, com Bruna dos Santos, 18, 1ª Princesa, que deu os primeiros passos na folia em 2015, na Mangueira do Amanhã. A 2ª Princesa é Ana Carolina de Souza, de 33 anos, "cria" da Unidos de Bangu, onde foi passista e passou por outros cargos até ser escolhida musa da comunidade.



Pastora da Velha Guarda da Portela e presidente de honra da Azul e Branco, Tia Surica também esteve presente na solenidade. Muito amiga do prefeito, ela desfilou em um carro aberto pelos jardins do Palácio da Cidade e sentou no "trono" do Rei Momo, recebendo até uma coroa.

"Quando a gente vai entregar a chave da cidade, vai coroar o Rei Momo, a gente está passando do oficial - do prefeito - para ele. São dias de alegria e de loucura. A pedido do prefeito, a gente decidiu fazer uma cerimônia bem humorada, que misturou clássico, ópera, coral, velha guarda, anjos em perna-de-pau, uma corte fantasiada, banda marcial e a bateria da Imperatriz Leopoldinense, campeã do último Carnaval", destacou Milton Cunha, que foi o organizador geral do evento.

A Corte LGBTQIAPN+, que fará sua estreia na festa, também marcou presença, assim como representantes da Riotur e autoridades como o ministro do Turismo, Celso Sabino, entre outros convidados.

Participaram também a família do Mestre Candonga (guardiã oficial da chave da cidade), a dupla do Rio sobre perna-de-pau, Raul Faria Lima e Isa Xavier e a bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense.