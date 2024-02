Karinah será a musa da Mangueira nos desfiles do Sambódromo e vai usar uma fantasia com cristais da República Tcheca - Wallace Borges / Divulgação

Karinah será a musa da Mangueira nos desfiles do Sambódromo e vai usar uma fantasia com cristais da República TchecaWallace Borges / Divulgação

Publicado 09/02/2024 18:23

Rio – A cantora Karinah, que desfilará no Sambódromo como musa da Mangueira, promete sacudir a Passarela com o enredo "A Negra Voz do Amanhã", dos carnavalescos Annik Salmon e Guilherme Estevão, uma homenagem à Alcione. A verde e rosa será a quarta escola de samba a entrar na Sapucaí, nesta segunda-feira (12), por volta de 1h45.

Karinah é afilhada artística da "Marrom". Elas já dividiram o palco várias vezes: "A Alcione para mim é uma lenda viva. E não é exagero. A admiro como artista e mulher. Ter sido 'amadrinhada' por ela é uma honra que não cabe em mim! Farei o máximo na avenida para retribuir esse carinho, respeito e, claro, todo o legado dessa mulher potente e generosa que continua a nos inspirar. O empoderamento feminino é uma das minhas principais bandeiras", afirmou a cantora.

No terceiro carro alegórico, que representa a canção "Rio Antigo", a cantora trará ao desfile uma fantasia coberta de cristais vindos da República Tcheca. A peça foi desenhada pelo estilista Marcell Maia e confeccionada por Michelly X.