Bloco das Carmelitas ficou lotado de foliões nesta sexta-feira - Renan Areias / Agência O Dia

Bloco das Carmelitas ficou lotado de foliões nesta sexta-feiraRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 09/02/2024 17:09 | Atualizado 09/02/2024 17:38

Rio - O Carnaval começou oficialmente no Rio de Janeiro e o tradicional Bloco das Carmelitas desfila pelas ruas de Santa Teresa, na Zona Sul, para dar início às celebrações desta sexta-feira (9). A concentração começou às 13h e o público vestiu fantasias coloridas, inspiradas no tema do bloco para este ano: "Carnaval da diversidade e das cores". A dispersão acontece por volta das 19h.

Desfilando desde os anos 90, o Bloco das Carmelitas conta com uma grande boneca abre-alas, que recebeu uma vestimenta nova neste ano, além de uma bateria com 150 a 200 integrantes. Ao DIA, a carioca Francine Lima, de 31 anos, afirmou que esse é o seu cortejo favorito.

fotogaleria

"O Carmelitas é um dos melhores blocos de Carnaval. Eu sei que ele já tem muitos anos de história e sempre foi um dos melhores. Está super seguro, dá para trazer todo mundo para se divertir, então estou gostando bastante", festejou.

O estudante Gabriel Reggi também aproveitou a festa. Como as ruas do bairro são estreitas, ele achou que o bloco ficou bem cheio. "O clima está bem maneiro, amigável. Tem muita gente, então está dando para fazer muitas conexões. Eu espero que esse Carnaval seja de muita alegria e a gente aproveite", desejou.

O tradicional desfile de Santa Teresa começou como uma forma de homenagear a socialite Laurinda Santos Lobo, moradora ilustre do bairro. Como o nome remete ao Convento das Carmelitas, os foliões criaram a lenda de que, todo ano, uma freira pula o muro para curtir a festa. Por isso é comum homens e mulheres vestirem hábitos de freira na cabeça. Neste ano, eram esperadas 10 mil pessoas, mas ainda não há informações sobre o público total.

O bloco volta às ruas na terça-feira de Carnaval (21). A concentração inicia às 8h no Largo do Curvelo, em Santa Teresa, seguindo a Rua Joaquim Murtinho até a esquina com a Travessa das Escadinhas, onde se dispersa por volta das 14h.