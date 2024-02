Anderson Macumba, da Imperatriz Leopoldinense, trabalha com carro enfeitado - Beatriz Perez/ Agência O DIA

Anderson Macumba, da Imperatriz Leopoldinense, trabalha com carro enfeitado

Publicado 09/02/2024 15:13 | Atualizado 09/02/2024 15:13

Rio - Queira ou não queira, quem embarca no carro do motorista Anderson Xavier, 41, no Rio de Janeiro se dá conta de que o Carnaval reina na capital. Autodeclarado "Imperatriz doente", o Macumba, como é conhecido na escola de Ramos, enfeita o veículo todos os anos quinze dias antes da festa. E as homenagens não param por aí. Anderson conseguiu até autorização do padre Thiago Sardinha, reitor da Basílica Santuário, para estender a bandeira da atual campeã na Igreja da Penha no domingo de Carnaval.



"É o maior espetáculo da Terra. Muita gente entra, às vezes triste, cabisbaixo, em situações difíceis, mas quando olha o carro enfeitado, já começa aquele riso, o olhar começa a brilhar. A gente tem que levar alegria pro público. Carnaval é uma energia boa. Como diz a Imperatriz Leopoldinense: 'Ê, cigana, a caravana está em festa”, diverte-se.

Além de motorista de aplicativo, Macumba é diretor de harmonia na Sapucaí e este ano vai acompanhar a musa Rafa Kalimann na Avenida. Nos dias de folia, o leopoldinense trabalha devidamente uniformizado com a camisa da escola e enfeita o carro com bandeirolas atrás das poltronas e máscaras por todo o carro. No painel, a faixa do campeonato de 2023 fica estendida.



Cria de Merendiba, aos pés da Igreja da Penha, Anderson cresceu na quadra de Ramos, levado pelo tio. Macumba já foi componente e diretor de Harmonia. Em sua casa, todo mundo participa da escola. A família também enfeita o lar de verde e branco e deixa o samba-enredo do ano tocando. A mulher desfila como harmonia de ala, e a filha de 15 anos, a Macumbinha, é componente. A caçula da família não escapou do apelido. É a mini-Macumba na Imperatriz.



O padre reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha, Thiago Sardinha, cresceu no bairro e por isso também frequenta a quadra da Imperatriz, de onde conhece Anderson. Consciente da relação da Igreja da Penha com os sambistas, o padre autorizou que a bandeira fique estendida voltada para o aeroporto do Galeão. É a primeira vez que o reitor recebe o pedido da escola no Carnaval, mas já atendeu torcedores do Flamengo e do Fluminense em vitórias de campeonatos.



A Imperatriz Leopoldinense é a sexta a desfilar no domingo de Carnaval (11). Com o enredo do carnavalesco Leandro Vieira "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda", a escola busca o bicampeonato em 2024.