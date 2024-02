Dona Zica foi uma das maiores lideranças da história da Mangueira - Divulgação

Publicado 09/02/2024 09:09

Rio - A programação de Carnaval do Museu do Samba, na Mangueira, Zona Norte do Rio, vai juntar música, história e melhor da gastronomia típica da folia. Neste sábado (10), a partir das 13h, acontece o evento "Aniversário da Zica", com feijoada e roda de samba, tendo como tema a comemoração de 111 anos de nascimento de Dona Zica, baluarte da Estação Primeira de Mangueira, falecida há 21 anos.

O visitante também poderá conferir as exposições "Dona Zica da Mangueira, do Rio e do Brasil" e "A força feminina do samba", que contam histórias de lutas e conquistas da homenageada, que foi casada com o compositor Cartola, e de outras grandes sambistas.

O ingresso custa R$ 20 e a feijoada é vendida à parte, ao custo de R$ 40. O evento vai até 17h30. O Museu do Samba fica na Rua Visconde de Niterói, 1296, na Mangueira. A classificação é livre.