Mãe Márcia Marçal foi recepcionada pelo carnavalesco Alex de SouzaPedro Siqueira

Publicado 09/02/2024 08:43

Rio - O barracão do Império Serrano, no Centro, recebeu uma visita muito especial na última quarta-feira (7). Mãe Márcia Marçal, ialorixá e neta de Eloy Antero Dias, o lendário Mano Eloy, um dos fundadores da escola, foi recepcionada pelo carnavalesco Alex de Souza e viu de perto os últimos detalhes das alegorias que a Verde e Branco da Serrinha vai apresentar neste sábado (10), na Marquês de Sapucaí.

Pela primeira vez em sua história, a agremiação irá se aprofundar na mitologia africana, mostrando grandes reis e rainhas do antigo Império de Oyó, com o enredo "Ilú-ba y: a gira dos ancestrais".

Com DNA imperiano, Márcia ficou encantada com o que viu e confirmou presença no desfile. "O Império Serrano é a minha escola. Pude vir apreciar essa beleza que está sendo preparada para a gente. Aceitei o convite para desfilar, pois é a agremiação que eu amo e é a da minha família. Estaremos todos lá na Sapucaí cantando esse samba maravilhoso porque imperiano de fé não cansa", disse a ialorixá.

O carnavalesco Alex de Souza fez questão de exaltar a importância da família de Márcia para a história do Império. Segundo ele, a presença dela vai engrandecer ainda mais a apresentação.

"A Mãe Márcia Marçal é uma pessoa muito importante e respeitada no candomblé. Tê-la conosco é muito bom, pois ela tem nas veias o sangue imperiano através de sua família. Mano Eloy foi um dos primeiros a gravar cânticos de orixás, era babalorixá e de certa forma ajudou, através de sua história, este enredo. Ela, acima de tudo, estará representando essa figura tão fundamental da história do Império Serrano", afirmou Alex.

O Reizinho de Madureira vai fechar os desfiles da Série Ouro, sendo a oitava escola a desfilar.