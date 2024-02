Ludmilla arrasta multidão com trio em Salvador

Rio - A cantora Ludmilla arrastou uma multidão com seu trio, "Fervo da Lud", que passou pelo circuito Barra-Ondina, em Salvador, na noite desta quinta-feira. A artista escolheu o tema "poderosa chefona" e usou um modelito preto e branco que remetia ao assunto.

Em determinado momento do show, Ludmilla chamou sua mulher, Brunna Gonçalves. As duas cantaram juntas a música "Maldivas".

Durante a abertura do Carnaval, Ivete Sangalo cantou com Anitta a música "Macetando", que é uma parceria com Ludmilla. Os internautas, então, começaram a especular que talvez as duas cantoras possam fazer as pazes.

