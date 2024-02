Gilberto Gil e Flora Gil se beijam na abertura do Carnaval de Recife

Rio - O cantor Gilberto Gil, de 81 anos, recebeu o carinho de sua mulher, Flora Gil, de 63, antes de subir ao palco no Marco Zero, durante a abertura do Carnaval de Recife, em Pernambuco, nesta quinta-feira. Flora e Gil estão juntos desde 1988. Em seu show no Carnaval de Recife, Gil homenageou Luiz Gonzaga, Gal Costa e Chico Science. O artista convidou Louise França, única filha do cantor, para um dueto em "Maracatu Atômico".

Recentemente, Gil recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) . O reitor da instituição informou que a entrega do título deverá ocorrer ainda em abril. O título é entregue a pessoas consideradas eminentes, que não necessariamente sejam portadoras de uma graduação do ensino superior, mas que se destacaram em determinada área, por sua virtude, mérito ou serviços.

