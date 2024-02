Gilberto Gil recebe título de ?doutor honoris causa? pela UFRJ - Reprodução / Instagram

Gilberto Gil recebe título de ?doutor honoris causa? pela UFRJ

Publicado 08/02/2024 22:03 | Atualizado 08/02/2024 22:07

Rio - Gilberto Gil, de 81 anos, recebeu nesta quinta-feira (8), o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O reitor da instituição informou que a entrega do título deverá ocorrer ainda em abril. O título é entregue a pessoas consideradas eminentes, que não necessariamente sejam portadoras de uma graduação do ensino superior, mas que se destacaram em determinada área, por sua virtude, mérito ou serviços.

Indicado pela Congregação da Escola de Música e pelo Conselho de Coordenação do Centro de Letras e Artes (CLA), o título foi concedido pelo Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Consuni/UFRJ).



O discurso em apoio à concessão do título foi lido pelo professor Clynton Lourenço Correa, que destacou o cantor e compositor como um ativo defensor de diversas causas humanitárias.



Gilberto Gil foi ministro da Cultura, entre os anos de 2003 e 2008, e é membro da Academia Brasileira de Letras, desde 2021.O artista também foi aclamado doutor honoris causa da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, em outubro de 2023.



