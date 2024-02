Alessandra Mattos retorna como musa da Estácio de Sá - Divulgação/ Gabriel Belmiro

Publicado 08/02/2024 21:46 | Atualizado 08/02/2024 21:57

Rio - Após 13 anos afastada, Alessandra Mattos retornou ao posto de musa da Estácio de Sá. Em entrevista ao DIA, a atriz, que ficou cinco anos como rainha de bateria da agremiação, deu spoiler de sua fantasia e não escondeu a animação com o desfile.

"Meu coração está a mil. Não vejo hora! Muito ansiosa. Uma sensação de que eu terei um filho, uma emoção indescritível desfilar pela minha amada Estácio. Meu sonho foi realizado, agora quero ver minha escola no lugar que ela nunca deveria ter saído, que é o grupo especial", disse.

Sobre sua volta para a agremiação, a musa revelou: "Só me fez bem e vi que foi muito bom para escola também. Foi uma troca maravilhosa. A minha comunidade sempre me acolheu muito bem e eu sempre me doei muito pela minha escola. Nós temos um casamento maravilhoso, sou uma eterna apaixonada pelo Berço do Samba. Ali eu viria até na ala da força se preciso fosse… Tudo pelo meu pavilhão que é a estrela maior", afirmou.

Alessandra ainda deu um spoiler de sua fantasia, que foi confeccionada pelo estilista Michel Marssola e é avaliada em R$ 50 mil. "Já revelei que não virei de faisão. Por motivos óbvios, é muito doloroso para o animal e podemos ser criativos e vir tão linda quanto… E pela primeira vez desfilarei de azul", contou.

A Estácio de Sá é a quinta escola a desfilar nesta sexta-feira (9) e leva para a Sapucaí o enredo "Chão de Devoção: Orgulho Ancestral".