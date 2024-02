Ivete Sangalo abre Carnaval de Salvador - Agnews

Publicado 08/02/2024 18:30

Rio - Ivete Sangalo abriu oficialmente o Carnaval de Salvador do alto do trio na Praça Castro Alves, centro histórico da capital baiana, nesta quinta-feira (8). A abertura da folia contou ainda com o encontro dos trios elétricos com Carlinhos Brown, Baiana System e Ilê Aiyê.

Com um maiô brilhoso e look branco, a baiana era só sorrisos e comemorou antes de abrir a com a música "Só Love Na Cabeça".



“Que esse Carnaval seja sempre de alegria, amor e música. Que privilégio estar aqui celebrando com esses parceiros que eu amo demais .... Essa Praça Castro Alves é do povo e é minha também. O carnaval está começando”, disse.

O show desta quinta é o pontapé inicial da maratona de Ivete no carnaval baiano com sete apresentações em seis dias. O filho de Ivete e Daniel Cady, Marcelo, também estava no trio.