Carla Perez e Xanndy curtem trio em Salvador - Webert belicio / Agnews

Publicado 08/02/2024

Rio - Carla Perez e Xanddy usaram looks com a mesma estampa no Carnaval de Salvador, nesta sexta-feira (8), na Pipoca do Xandão. O casal posou junto em cima do trio.

Além deles, passaram pela folia da Bahia hoje: Ivete Sangalo , Carlinhos Brown, Léo Santana e Bell Marques.

Xanndy também se apresenta para a criançada no Pipoca Doce, que desfila nos dias 10 e 11 de fevereiro, às 11h, no Campo Grande, circuito Osmar.