Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, comenta suposta rivalidade entre rainhas de bateria - Reprodução / Instagram

Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, comenta suposta rivalidade entre rainhas de bateriaReprodução / Instagram

Publicado 08/02/2024 12:49 | Atualizado 08/02/2024 12:56

Rio - Bianca Monteiro, de 35 anos, decidiu comentar os boatos sobre a suposta rivalidade existente entre as rainhas das escolas de samba cariocas. Ao participar do podcast "Bulldog Show", na noite de terça-feira, a empresária, que é rainha de bateria da Portela, afirmou que as protagonistas da festa convivem em harmonia.

fotogaleria

"Respeito, né?! Acho que as pessoas criam uma rivalidade que não existe. Todas nós buscamos algo, a menina da comunidade ela busca ser reconhecida por aquilo que ela faz a vida toda, e a famosa ela busca também mais trabalho em cima daquela visibilidade que tem durante o Carnaval... Então, todo mundo tá ali com um propósito", esclareceu Bianca durante a conversa com Tuka e Pierri Carvalho.



"São pessoas diferentes, momentos diferentes, histórias diferentes, e que precisam ser respeitadas, todo mundo tem que ser respeitado naquilo que faz, não existe eu falar pra você do meu amor pelo Carnaval e não respeitar os outros", ponderou a rainha da azul e branco.

Veja o vídeo