Sabrina Sato Paulo Tauil / AgNews

Publicado 08/02/2024 10:24 | Atualizado 08/02/2024 10:41

Rio - O desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio está chegando e muitas celebridades vão abrilhantar a Marquês de Sapucaí no domingo (11) e na segunda-feira (12) de Carnaval. Confira abaixo a lista com as personalidades que vão desfilar em cada escola.

DOMINGO

Porto da Pedra

A Unidos do Porto da Pedra tem como rainha de bateria a influenciadora Tati Minerato. Além disso, a atriz Giovana Cordeiro, de "Fuzuê", Valesca Popozuda, a ex-Fazenda Erika Schneider e o ator Antônio Nóbrega também vão desfilar pela escola.

Beija-Flor

A atriz Giovanna Lancellotti, namorada de Gabriel David, que vem a ser filho de Anísio Abraão David, é presença mais que garantida no desfile da Beija-Flor. Também vão desfilar pela azul e branco de Nilópolis o ator Samuel de Assis e o cineasta Cacá Diegues.

Grande Rio

A escola de samba de Duque de Caxias é conhecida por ter muitas celebridades em seu desfile. A rainha de bateria da agremiação é Paolla Oliveira, mas também vão passar por lá Mileide Mihaile, Karen Lopes, Gardênia Cavalcanti, Luciene Santinha, Adriana Bombom, Renata Frisson, Mariana Goldfarb, David Brazil, Regina Casé e Deolane Bezerra.

Salgueiro

O Salgueiro também terá um grande time de famosos no Carnaval deste ano. A rainha de bateria é a atriz Viviane Araújo e também vão desfilar MC Rebecca, Tati Barbieri, Cacau Protasio, Galvão Bueno, Deborah Secco, Nando Cunha, Edmundo, Eri Johnson e Carla Cristina. No carro de som estarão Xande de Pilares, Arlindinho e Dudu Nobre.

Unidos da Tijuca

A Unidos da Tijuca contará apenas com a cantora Lexa, que é a rainha de bateria da agremiação.

Imperatriz Leopoldinense

A agremiação vai contar com Rafa Kalimann, Tereza Seiblitz, Suzy Brazil, Aricia Silva e Rita Benedito.

SEGUNDA-FEIRA

Mocidade

A agremiação contará com Marcelo Adnet e Regina Casé representando, respectivamente, Debret e Tarsila do Amaral. As ex-Fazenda Aline Mineiro e Jojo Todynho também vão participar do desfile.

Portela

A Portela contará com a presença de Gloria Pires e sua família. Além deles, também vão desfilar pela agremiação Taís Araújo, Lázaro Ramos, Amaury Lorenzo, Sheron Menezzes, Adriane Galisteu, Conceição Evaristo, Simone e Cafu.

Vila Isabel

O cantor Martinho da Vila, presidente de honra da agremiação, é presença mais que confirmada. Também vão passar por lá a rainha de bateria Sabrina Sato e a ex-BBB Gabi Martins.

Mangueira

A verde e rosa vai homenagear ninguém menos que Alcione. Famosos como Maria Bethânia, Taís Araujo, Lázaro Ramos, Regina Casé, Maju Coutinho, Chico Pinheiro, Antônio Pitanga, Thaynara OG, Majur, Ferrugem, Elymar Santos, Maria Beltrão, Martnália, Giovanni Bianco, Teresa Cristina e Fabiana Karla já confirmaram presença no desfile.

Paraíso do Tuiuti

A agremiação tem como rainha de bateria Mayara Lima, que encantou a todos com seu samba no pé nos últimos Carnavais. Também vão desfilar os atores Izack Dahora e Ernesto Xavier.

Viradouro

A escola de samba de Niterói terá a atriz Erika Januza como rainha de bateria.