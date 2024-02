Conselheiro do TCM, Nestor Rocha era presidente da Riotur na época da construção do Sambódromo - Divulgação / Abracom

Conselheiro do TCM, Nestor Rocha era presidente da Riotur na época da construção do SambódromoDivulgação / Abracom

Publicado 08/02/2024 13:19 | Atualizado 08/02/2024 13:35

Rio – O ex-governador Leonel Brizola, o sociológo Darcy Ribeiro e o arquiteto Oscar Niemeyer contaram com a colaboração de diversas outras pessoas nas tratativas para a construção do Sambódromo, que foi inaugurado em 1984. Desde 1998 atuando como conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM), Nestor Rocha, de 71 anos, era presidente da Riotur naquela ocasião e participou ativamente da idealização e das negociações que antecederam o início das obras.

Nestor havia assumido a Secretaria de Turismo e o cargo acumulado de presidente da Riotur, em 1983. Na época, assim como em anos anteriores, o grande problema da logística dos desfiles era a montagem e a desmontagem das arquibancadas, feitas de estruturas tubulares, num processo que costumava durar até seis meses.

"Era sempre aquele monta e desmonta. Era um absurdo, caríssimo, porque as empresas se juntaram e fizeram um cartel, e aí botavam o preço que quisessem para fazer aquilo, geralmente em ritmo de emergência", relembra Nestor.

fotogaleria

Durante uma reunião na casa de Brizola, Nestor conta que aconselhou o então governador a construir uma passarela fixa, como forma de diminuir os custos e acabar com os transtornos no entorno da Avenida Marquês de Sapucaí, onde as escolas já se apresentavam. Dias depois, o arquiteto Oscar Niemeyer foi convidado pelo vice-governador Darcy Ribeiro, de quem era próximo, para assumir o projeto. O nome do arquiteto Sérgio Bernardes também chegou a ser cotado, mas Niemeyer acabou assumindo os trabalhos de vez.

Muitas sugestões de lugares para construir o Sambódromo foram listadas, inclusive a Barra da Tijuca. No entanto, a pressa para entregar a obra a tempo para o Carnaval fez com que o local escolhido a própria Avenida Marquês de Sapucaí.

"A decisão que ficou em maioria era de fazer ali mesmo. Foi a pressa, a iminência do Carnaval acontecer já em fevereiro ou março de 1984... Tinha muito pouco tempo. Saiu lá e pronto, foi lá mesmo. Passaram-se 40 anos e o Carnaval ainda está lá, rondando. Nunca mais ouvi reclamação porque organizou. Aquilo era um inferno. Um dinheiro danado, tudo sujo... e a Passarela veio para organizar isso", diz o conselheiro.

A Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, também aparece nesse contexto. Por ter uma dívida na época com o governo do Estado, a empresa chegou a sugeriu enviar estruturas de aço como pagamento, dando, ainda, uma garantia de 50 anos, caso as autoridades optassem por "desmontar" o Sambódromo e colocá-lo em outro lugar.

O tempo, porém, era muito curto. Por isso, a decisão de erguer a Passarela toda em concreto foi uma manobra arriscada, já que não haveria tempo de posicionar as estruturas tubulares, caso a obra não ficasse pronta.

"O governador [Brizola] assumiu para ele aquela responsabilidade de fazer o Sambódromo em quatro meses. Hoje em dia, isso seria impossível de imaginar. E o risco? E se demorasse a ficar pronto? Não tinha plano B. Não daria tempo de montar a estrutura tubular, pois elas levavam quatro meses para serem montadas e dois para serem desmontadas, então passavam seis meses. Não dava tempo de chegar na hora e pensar: 'não vai ficar pronta'", detalha Nestor.

Desfile das Campeãs

A divisão dos desfiles em dois dias, domingo e segunda, e mais outro para o Desfile das Campeãs também surgiu de conversas em que Nestor estava presente. Antes, havia uma maratona com todas as agremiações em uma noite só, fazendo que o espetáculo terminasse quase na hora do almoço do dia seguinte.

"Sempre tiveram 12 escolas que faziam o desfile em um dia só. Só que em 1983, no ano anterior, somos eleitos no novo governo e nosso mandato começava em 15 de março. O Carnaval era antes. Neste ano, desfilaram 13 escolas. Deu uma briga danada entre os presidentes das escolas. Foi um inferno. Começava às 18h, virava a noite, amanhecia e só acabava depois do meio-dia", diz Nestor.

Em reunião com representante das agremiações, ele sugeriu a divisão em dois dias, formato adotado até os dias de hoje. A criação dos Desfiles das Campeãs, pensado para quem não pudesse ir a nenhum dos dois, também veio no contexto.

"A ideia era fazer um desfile equilibrado. No dia que desfilar a Mangueira, não pode desfilar a Beija-Flor. É feito assim até hoje. Separaram as três primeiras escolas – três para um dia e três para o outro – e as outras seis eram sorteadas. Passou a ser, a partir dali, uma regra rígida que todo ano, desceriam duas escolas e subiriam duas escolas. As duas piores desceriam para o grupo de Acesso e as duas melhores do Acesso iam para primeiro grupo."

Grande entusiasta do Carnaval, Nestor Rocha relembrou essas e outras histórias, nesta quarta-feira (7), durante um encontro virtual com outros conselheiros e o vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara.

Recuperando-se da covid-19, Nestor, que também já foi vereador por quatro mandatos, receberá uma homenagem da Câmara, em breve, por ocasião do aniversário de 40 anos da Passarela do Samba.