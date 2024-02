Selminha Sorriso é anunciada como musa do Cordão do Bola Preta - Reprodução de vídeo

Publicado 08/02/2024 10:35 | Atualizado 08/02/2024 11:09

Rio - Selminha Sorriso recebeu a faixa de 'musa das musas' do Cordão da Bola Preta, nesta quarta-feira, das mãos do presidente do bloco, Pedro Ernesto Marinho. O momento foi compartilhado no Instagram do bloco. A porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis usará o item no carnaval deste ano.

"Gente, que orgulho. Que honra pra mim", celebra ela, que é uma das maiores personalidades do carnaval carioca e musa do bloco há dez anos. "É com imenso orgulho e emoção que entregamos a faixa de Musa das Musas do Carnaval 2024 para a incrível Selminha Sorriso! Sua alegria contagiante e sua paixão pelo samba são inspirações para todos nós. Que esse título seja o reflexo do seu brilho e talento inquestionável. Agradecemos por fazer parte desta tão especial Corte do Carnaval, Selminha", diz a publicação.



O 105º Desfile do Cordão da Bola Preta acontece no sábado de Carnaval, 10/02, das 09h às 13h, iniciando na Rua Primeiro de Março, em frente ao número 66, e segue até Avenida Presidente Antonio Carlos, altura do número 375.