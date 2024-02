Vila Isabel renova com equipe de Carnaval para 2025 - Reprodução/Instagram

Vila Isabel renova com equipe de Carnaval para 2025Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 12:46 | Atualizado 08/02/2024 14:09

Rio - O Carnaval deste ano ainda nem começou e a Vila Isabel já renovou os contratos com toda sua equipe para 2025 que inclui: o carnavalesco Paulo Barros, o diretor de Carnaval Moisés Carvalho, o intérprete Tinga, mestre de bateria Macaco Branco, os coreógrafos de comissão de frente Márcio Jahú e Alex Neoral, o mestre-sala Marcinho Siqueira, a porta-bandeira Cris Caldas.

fotogaleria

Seguem ainda na escola também em 2025: o pesquisador Vinícius Natal, o diretor de barracão Luiz Martins, o diretor artístico, Fábio Costa, o diretor de passistas, Gabriel Castro, o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Jackson e Bárbara, a coreógrafa do primeiro casal, Ana Formighieri, o diretor musical Douglas Rodrigues, além da comissão de Harmonia, formada por Chico Branco, Diego Mendes, Joelma Veiga, Fernando Veiga e Yuri Maia.



A Vila Isabel será a terceira escola a desfilar na próxima segunda-feira (12), pelo Grupo Especial, com o enredo "Gbalá - Viagem ao Templo da Criação".

O anúncio foi feito nas redes sociais da escola de samba na manhã desta quinta-feira (8). "É com muita felicidade que anunciamos, em primeira mão, a renovação da nossa equipe de profissionais para o Carnaval 2025! Esse anúncio é a ratificação da confiança no time de primeira que está à frente do Carnaval 2024 e tem demonstrado trabalho, dedicação e paixão imensuráveis pelo nosso pavilhão!", diz a legenda da publicação.

“Essa renovação significa a oportunidade de desenvolver de um projeto que segue se aperfeiçoando. Além de toda a alegria e o prazer em estar na Vila, ela representa a continuidade de um trabalho de equipe.”, comemora Paulo Barros, que está na Vila desde o ano passado.

O intérprete Tinga falou que é sempre uma alegria grande estar na sua escola de coração. "Gostaria de agradecer à toda a diretoria. Isso só mostra a confiança no meu trabalho. Solta o bicho!”, disse.

“Estou imensamente contente porque é o reconhecimento de um trabalho que tem deixado a nossa comunidade muito feliz. É a continuidade de um projeto maravilhoso.”, falou o mestre de bateria Macaco Branco.

O diretor de Carnaval Moisés Carvalho comemorou por seguir mais um ano na azul e branca. "Agradeço à toda a comunidade e segmentos que tem abraçado o nosso trabalho nesses anos todos e também ao presidente Luiz Guimarães pela confiança.”

Escola reedita enredo de 1993

Para o Carnaval deste ano, a Vila apresenta o enredo "Gbalá - Viagem ao Templo da Criação", reeditando o desfile de 1993, do saudoso carnavalesco Oswaldo Jardim.

A história parte de uma narrativa fictícia, criada à época, utilizando a cultura Yorubá como base criativa. A escola presta uma homenagem ao artista e também visita seu baú de memórias, propondo uma reflexão sobre o planeta, as mazelas que os humanos fazem à Terra e a possibilidade de nos salvarmos através das crianças e sua candura.