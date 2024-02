Adriane Galisteu participa de ensaio da Portela - Reprodução do Instagram

Publicado 08/02/2024 12:02 | Atualizado 08/02/2024 12:40

Rio - Adriane Galisteu, de 50 anos, se esbaldou no ensaio da Portela, na quadra da agremiação, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. A apresentadora, que está confirmada no desfile da escola, sambou muito, inclusive, ao lado da rainha de bateria, Bianca Monteiro. Para ocasião, a loira caprichou na produção e apostou em um vestido branco com brilhos, plumas e transparência.

"Me joguei na quadra hoje, que delícia de noite, Portela! Vamos com tudo Madureira! Seu nome vive ! Seu povo é livre! Seu filho venceu mulher! Em cada um de nós derrame seu AXÉ ! Salve, Portela", escreveu Adriane, que desfilou pela primeira vez na escola em 1997 e foi rainha da bateria por três anos consecutivos (2000 a 2003), no Instagram. Ela também já foi rainha de bateria da Unidos da Tijuca e participou de desfiles da Acadêmicos da Rocinha.

Em vídeos publicados na mesma rede social, a artista mostra que está com o samba na ponta da língua. A agremiação será a segunda escola a desfilar na segunda-feira (12). O enredo é "Um Defeito de Cor", dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga. O tema é inspirado no premiado livro homônimo de Ana Maria Gonçalves.