Ana Flávia Barcelos, musa do Acadêmicos do SalgueiroDivulgação / Janderson Pires

Publicado 08/02/2024 11:01 | Atualizado 08/02/2024 11:05

Rio - Ana Flávia Barcelos, a nova musa da comunidade do Salgueiro, não consegue esconder a alegria ao ocupar o posto pela primeira vez. Presente no universo do samba desde criança, a estudante de Nutrição, que é sobrinha da atriz Cacau Protásio, participa do Carnaval carioca há dez anos e também já desfilou por escolas como Sossego, Unidos de Padre Miguel e Império da Tijuca, onde tocava pandeiro.

"Eu acompanho, frequento a quadra desde criança, mas sempre fui muito tímida e, apesar de muito amar o meu Salgueiro, jamais imaginaria fazer parte do elenco de passistas da escola, mas já desfilava na comissão de frente do Aprendizes (escola mirim), e lá permaneci por um bom tempo", relembra Ana, que vive no Morro do Salgueiro, na Zona Norte do Rio.

"E aí foi onde de fato a minha trajetória 'Salgueirão' começou, aos 11 anos de idade. Inicialmente foi muito difícil me adaptar ao perfil que o samba exige, porque não é simplesmente chegar e dançar, você tem que ser artista, você tem que transmitir alegria, cativar o seu público e de certa forma transmitir a mensagem do que é amar o seu pavilhão. E até hoje é isso que eu vivo toda vez que eu danço... Essa essência tem sido a minha maior herança!", refletiu a musa, que não conteve a emoção ao falar sobre a oportunidade recebida pela vermelho e branco.

"Não canso de dizer que estou muito feliz e lisonjeada por ter sido escolhida para representar a minha comunidade, o meu Morro do Salgueiro, representar também a minha ala de passistas. E sinceramente, ser musa do Salgueiro, hoje, vinda do morro, é resgatar memórias e vivências. É dar continuidade a um legado, uma história que é transmitida há gerações. Apesar de às vezes ter tido poucos recursos, eu sempre me esforcei para estar ali", disse Ana.

"Essa conquista não é só minha, mas sim de todas as meninas periféricas que assim como eu, também sonham em representar sua comunidade. E para representar a minha comunidade com primazia eu me preparei muito, está tudo pronto para o grande dia", celebrou.

"Comemoro os meus dez anos de passistas este ano e este convite feito pelo presidente André Vaz foi um grande presente para mim. Eu me sinto feliz e honrada em poder representar a minha comunidade e ser fonte de inspiração", afirmou a musa, referindo-se ao presidente da agremiação.

Por fim, Ana Flávia ratificou seu compromisso com a conquista da vitória do Salgueiro e revelou que a escola sente-se preparada para defender o enredo "Hutukara", que faz um alerta para importância da preservação ambiental e uma homenagem ao povo Yanomami.

"Vamos lutar para trazer o título para o Salgueiro. Eu até sonhei com este dia. A escola está pronta, estamos empolgados e confiantes de que faremos um belo desfile deixando uma mensagem de respeito ao povo indígena", concluiu a musa.