Paolla Oliveira terá regalias em camarote da SapucaíAgência Labi / Divulgação

Publicado 08/02/2024 10:03

Rio - Rainha de bateria da Grande Rio pelo terceiro ano consecutivo, Paolla Oliveira receberá um tratamento bem exclusivo no camarote Arpoador, na Marquês de Sapucaí, onde foi anunciada como musa. Entre as regalias estão camarim exclusivo e uma quantidade generosa de ingressos.

Em todos os dias de carnaval, a a namorada de Diogo Nogueira poderá desfrutar de um camarim particular para se arrumar para o desfile com todo o conforto que merece. Ela também tem direito a uma frisa única para receber seus convidados, com toda privacidade para curtir as escolas passarem, acompanhada por serviço de garçons dedicados para bebida e comida sem precisar se deslocar.

Além disso, Paolla recebe também uma quantidade generosa de convites, que chegam à custar em torno de R$ 3.700. Entre os shows confirmados no camarote estão o de Simone Mendes e Felipe Amorim, dia 9, Pixote dia 10, Blitz e Rebecca, dia 11, Ferrugem, dia 12, e Péricles, dia 17.

A Grande Rio é a quarta escola a desfilar no domingo, trazendo o enredo: “Nosso Destino é Ser Onça”. Que fala sobre os mitos indígenas e o felino símbolo da fauna e da cultura do país.