Ator Nando Cunha posa com Carlinhos Salgueiro - Divulgação

Ator Nando Cunha posa com Carlinhos SalgueiroDivulgação

Publicado 08/02/2024 07:05

Rio - O ator Nando Cunha acaba de se tornar o mais novo passista do Salgueiro. O convite partiu do coreógrafo e diretor da premiada ala de passistas da escola, Carlinhos Salgueiro.



"Eu já tinha vontade de convidar o Nando para vir com a ala, mas a vontade aumentou mesmo após assistir ao filme 'Mussum', onde Nando interpretou o Grande Otelo. Ali eu percebi sua afinidade com o samba, senti que era necessário trazer essa personalidade com o nosso time. Eu levei essa ideia ao presidente André, que super aprovou. Não contamos a ninguém é fizemos um segredinho durante um tempo, até o Nando experimentar a fantasia e perceber que o convite era real! Ele está super feliz e eu também", revela Carlinhos.

Morador da Tijuca, Nando, que já desfilou como passista na Mocidade e na Vila Isabel antes da fama, está emocionado por retornar à sua escola de coração, especialmente após desfilar em 2020 com um enredo que tanto o tocou, interpretando o palhaço Benjamim de Oliveira.

"Estou muito feliz em voltar ao Salgueiro e sambar no chão que é minha origem", diz o ator, que já atuou, também, em diversas novelas. A última foi "Travessia", de Gloria Perez, na Globo.

O enredo "Hutukara", de autoria do carnavalesco Edson Pereira, faz um alerta em defesa da Amazônia e do povo Yanomami. O Salgueiro é a terceira escola a desfilar no domingo, dia 11.