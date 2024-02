Secretaria da Mulher terá equipes distribuindo materiais personalizados nos blocos de rua - AnaBiaNovais @abnovais

Publicado 07/02/2024 17:16

Rio - A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, da Prefeitura do Rio, anunciou a ação 'Carnaval + Seguro para as Mulheres', que tem como objetivo dar suporte e informação à população sobre a violência contra a mulher durante o período de Carnaval. Além do site informativo da campanha, postos de atendimento serão montados na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães para acolher mulheres em situação de violência.



O 'Rio + Seguro para Mulheres' é o nome do site que vai fornecer informações sobre as diversas formas de violência de gênero. Desenvolvido em parceria com a Organização Internacional das Migrações (OIM) da ONU, a iniciativa começou no Réveillon de 2022 e, pelo segundo ano consecutivo, acontece no Carnaval.



Além disso, a campanha também vai espalhar adesivos nos banheiros da Sapucaí com material informativo sobre como e onde buscar ajuda em casos de violência, por meio de um QR Code, traduzido em inglês, espanhol e francês. Já nos blocos de rua, a Secretaria da Mulher terá equipes distribuindo materiais personalizados como leques, adesivos e tatuagens temporárias com o intuito de conscientização.