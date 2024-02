Presidente da Agetransp, Adolfo Konder, se encontrou com diretoria da Mocidade - Divulgação

Presidente da Agetransp, Adolfo Konder, se encontrou com diretoria da MocidadeDivulgação

Publicado 07/02/2024 16:17

Rio - Uma parceria da Agetransp com a Supervia, Metrô, Barcas e Liesa concederá 10 mil passagens gratuitas para os integrantes das 23 escolas de samba, do Grupo Especial e Série Ouro entre sexta (9) e segunda-feira de carnaval (12).



"A ideia é a de apoiar e incentivar a participação dos integrantes das escolas de samba do Estado do Rio de Janeiro, tanto do Grupo Especial quanto da Série Ouro, nos ensaios técnicos e nos desfiles na Marquês de Sapucaí. Importante esta iniciativa, realizada em conjunto com as concessionárias reguladas pela Agetransp e também pela Liesa, para facilitar o acesso e ser um estímulo a mais para quem trabalha nas escolas marcar presença na grande festa cultural do país em todas as suas etapas”, disse o presidente da Agetransp, Adolfo Konder.