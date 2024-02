NX Zero - César Ovalle / Divulgação

Publicado 07/02/2024 12:52

Rio - O NX Zero foi anunciado, nesta quarta-feira, como uma das atrações do bloco 'Bonde Pesadão', comandado por Iza, neste domingo (11), em São Paulo. Além da banda, formada por, Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler, DJ Pathy Dejesus, Mc Carol também participam do desfile, que acontecerá na Rua Laguna, às 13h.

O repertório do bloco é escolhido por Iza com muito carinho. "O Bonde Pesadão vai ser um momento de muita troca e alegria, estou pensando em todos os arranjos, participações e set list, para que seja um dia muito especial", garante ela, que terá na equipe musical com quatro percussionistas e quatro músicos nos naipes. "Vai ser uma oportunidade incrível de cantar músicas de artistas que eu amo e que não canto nos meus shows atualmente", destaca.



A cenografia do trio e os figurinos foram pensados especialmente para remeter ao nome do bloco. Eles farão alusão a um trem, uma locomotiva, que passará por Santo Amaro e serão inspirados nas cores do reggae, que tem tudo a ver com o Bonde Pesadão.

Amante do carnaval, Iza também revela que era inevitável pra ela pensar em conduzir seu próprio bloco. "Sempre foi uma época muito mágica pra mim. Eu frequentava muitos bloquinhos no Rio, e no último ano fiquei com um gostinho de quero mais quando subi no trio com Carlinhos Brown e um time de artistas talentosíssimos em Salvador".