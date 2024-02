A apresentadora Gardênia Cavalcanti - Divulgação

A apresentadora Gardênia CavalcantiDivulgação

Publicado 07/02/2024 05:00

Rio - Musa da Grande Rio pelo segundo ano consecutivo, Gardênia Cavalcanti é apaixonada pela Cidade Maravilhosa e terá um Carnaval intenso.

"Amo minha escola e minha comunidade que é, na verdade, todos que abraçam e vivem em um determinado grupo social por um mesmo legado cultural e histórico. E minha comunidade é forte e vamos com tudo virar onça e fazer bonito na apoteose", conta.

A escola de Duque de Caxias é a quarta a desfilar no domingo (11) e apresentará na avenida o enredo "Nosso Destino é ser Onça" sobre os mitos indígenas e o felino, símbolo da fauna brasileira na cultura do país.



O enredo, criado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, é inspirado no livro "Meu destino é ser onça", de Alberto Mussa. Gardênia revela que sua fantasia representa o espírito guerreiro de Maíra, que ensina as crianças a se tornarem valentes.



"Acreditavam que, através de rituais que marcavam o corpo, ensinavam desde os recém-nascidos a terem garras de onça e asas de harpia a serem guerreiros. Estou muito feliz com a simbologia da minha fantasia, porque sou guerreira demais, assim como tantas mulheres".



A fantasia é uma confecção de Bruno César com cristais e pedrarias, penas artificiais e nenhum material de origem animal. "Tudo sintético, com muitas pedras lindas e alegria que eu tenho de sobra para dar e receber daquele povo maravilhoso na Sapucaí".

Chances de ser rainha de bateria



Gardênia afirma que estar ali na avenida lutando com sua escola de coração é uma honra e faz mistério sobre o desejo de ser rainha de bateria um dia.



"Ser musa é inspiração, responsabilidade, e, imensamente maior é a responsabilidade de uma rainha. Admiro demais todas que se propõem e assumem o cargo. Tenho uma vida muito agitada e penso que existem mulheres maravilhosas por aí, bem preparadas, que sonham muito mais com o posto. Mas a gente nunca sabe das surpresas da vida".



Os cuidados com a saúde pré-Carnaval são feitos com alimentação balanceada e exercícios físicos.



"No carnaval reforço a dieta e malho mais um pouquinho. Além de fazer drenagem e alguns tratamentos estéticos. Nunca fui 'sarada', mas fico mais fininha para o carnaval e melhoro meu condicionamento físico", conta.



A apresentadora do programa "Vem com a Gente", da Band Rio, e colunista do jornal O DIA nasceu no sertão de Alagoas e foi criada em Paulo Afonso, na Bahia, morou também muitos anos em Recife até se mudar para o Rio de Janeiro, em 2008. Sua relação com o Carnaval começou no Nordeste com os blocos da Bahia e o Galo da Madrugada de Recife e logo que se mudou se apaixonou pela folia carioca.



"Ao chegar no Rio, o primeiro barracão que visitei foi o da Grande Rio, e fiquei impressionada, não imaginava o quanto de dedicação existe para que as escolas coloquem na avenida tamanha beleza. Daí foi paixão à primeira vista ou visita (risos)", conta.



A primeira vez que desfilou foi em 2013 como destaque central em um carro alegórico. "Depois disso, nunca mais larguei a Grande Rio e voltei a desfilar ano passado como musa".



Rainha de bloco



Além de ser musa e ir à Sapucaí assistir aos desfiles da Série Ouro e Grupo Especial, Gardênia foi convidada e aceitou ser rainha do bloco das Divas.



"Um bloco feito por mulheres e trazendo muita responsabilidade social e inclusão, representatividade. Além de ser o primeiro bloco e talvez único que no final deixa as ruas limpinhas, mostrando que precisamos fazer a nossa parte e cuidar do nosso meio ambiente. Temos que pensar no coletivo", detalha.



Já que a ideia é ter mais cuidado com o Meio Ambiente, a rainha usará uma fantasia produzida com material reciclável, roupa feita com material de garrafas Pet, do estilista Guilherme Tavares que transforma lixo em luxo.



O bloco sai no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, dia 12 a partir das 14 horas.



'Sou orgulhosa de ter sido abraçada pelos cariocas'



A apresentadora da Band gosta de abordar o tema Carnaval e todo trabalho que envolve milhares de profissionais durante o ano em seu programa de TV.



"Sou orgulhosa de ter sido abraçada pelos cariocas e fluminenses e poder ver anualmente e pisar no maior espetáculo do mundo. Levo muita gente ligada ao Carnaval o ano inteiro para entrevistar no programa. Falo muito da importância e valorização do carnaval pela quantidade de emprego que geramos, da importância econômica para nossa cidade, a cultura, arte, tudo que envolve", conclui.