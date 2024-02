Milton Cunha vai substituir a voz do Metrô Rio durante o carnaval - Divulgação

Milton Cunha vai substituir a voz do Metrô Rio durante o carnavalDivulgação

Publicado 06/02/2024 18:07

Rio- O carnavalesco Milton Cunha vai ser a voz do Metrô Rio durante o carnaval deste ano. O ícone da folia carioca já empresta sua inconfundível locução para enfeitar os avisos sonoros durante os dias de festa. Todas as estações e as composições das linhas 1, 2 e 4 do sistema metroviário receberão os gloriosos avisos de Milton.



Além de destacar que o sistema do Metrô Rio funcionará 24 horas nos cinco dias de carnaval e no fim de semana de Desfiles das Campeãs, o carnavalesco também recomenda as melhores estações de desembarque para acessar a Sapucaí.

Vídeos gravados por usuários do metrô estão repercutindo nas redes sociais e os comentários são, em grande maioria, positivos.

Confira:

Consegui gravar a narração do Milton Cunha no Metrô do Rio!! https://t.co/F0eTOP1OPO pic.twitter.com/t2S4mrV95k — (@takemeout) February 6, 2024 Durante esses dias, será possível ouvir nos metrôs a voz de Milton Cunha dizendo “Gloriosos, eu sou Milton Cunha, e a próxima estação é a Central do Brasil: estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Meu amor, o desembarque é pelo lado esquerdo emplumadééééééérrimo. E atenção com o vão entre o trem e a plataforma. Não vai cair, hein! E não esquece, 24 horas funcionando direto, O MetrôRio faz o teu balacobaco”. Durante esses dias, será possível ouvir nos metrôs a voz de Milton Cunha dizendo “Gloriosos, eu sou Milton Cunha, e a próxima estação é a Central do Brasil: estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Meu amor, o desembarque é pelo lado esquerdo emplumadééééééérrimo. E atenção com o vão entre o trem e a plataforma. Não vai cair, hein! E não esquece, 24 horas funcionando direto, O MetrôRio faz o teu balacobaco”.

Os áudios serão usados em todas as 41 estações durante o período de carnaval e nas composições ao se aproximarem das estações: Carioca, Central do Brasil, Praça Onze e General Osório, locais de maior concentração de foliões.



"A ideia de trazer o Milton Cunha para se comunicar com os clientes, pela marca, foi usar todo o carisma do carnavalesco para chamar a atenção dos usuários para regras importantes, além de fazê-los sorrir, claro!”, diz Simone Pfeil, gerente de Comunicação e Marketing do MetrôRio.