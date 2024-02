Lívia Inhudes, Duda Santos e Heslaine Vieira - Reprodução de vídeo

Lívia Inhudes, Duda Santos e Heslaine VieiraReprodução de vídeo

Publicado 05/02/2024 12:22 | Atualizado 05/02/2024 12:24

Rio - Um time de famosas conferiu os ensaios técnicos das escolas de samba Mangueira, Viradouro e Imperatriz Leopoldinense, em um camarote do Sambódromo, na noite deste domingo. Destaque em "Renascer" como Maria Santa, Duda Santos atraiu todos os olhares no local ao usar um look despojado, que deixava em evidência sua barriga definida.

fotogaleria