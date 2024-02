Curso de jurados que irão atuar na Série Ouro - Divulgação

Publicado 05/02/2024 08:48 | Atualizado 05/02/2024 08:49

Rio - A LIGA-RJ definiu os jurados que vão avaliar os desfiles da Série Ouro. Os nomes foram apresentados oficialmente na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último sábado (3).

Assim como em anos anteriores, a entidade promoveu um curso durante seis sábados com aulas, explanações e trocas de aprendizado, sempre das 9h às 17h. No total foram mais de 40 horas de preparação, que incluíram provas com correção comentada e testes de atenção com devolutiva. Além de estudos de caso sobre desfiles de edições anteriores.

Das quatro notas concedidas por quesito a cada escola, serão consideradas válidas apenas as três maiores, descartando a menor.

Os desfiles serão realizados nos próximos dias 9 (sexta-feira) e 10 (sábado), a partir das 21h. Cada agremiação terá o mínimo de 45 minutos e o máximo de 55 minutos para passar pela Avenida. A transmissão será pela Band

MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

Elizeu Miranda

Simone de Lima

Marta Duarte

Thiago Willians

COMISSÃO DE FRENTE

Flávio Xavier

Fernando Gomes

Simone Alencar

Fábio Canejo

EVOLUÇÃO

Roberto Manhães

Matheus Abreu

Jaqueline Rodrigues

Karina Silva

ENREDO

Fabrício Herbeth

Clécia dos Reis

Talita Veloso

Ana Ribeiro

FANTASIA

Anderson Ferreira

Luciano Moreira

Adrian Nunes

Izabella Nobre

ALEGORIAS E ADEREÇOS

Ana Maria Bottoni

Sérvolo Alves

Renato Costa

Camila Mendonça

HARMONIA

Paulo Roberto Fidelis

Alexandre Magalhães

Jair Silva

Jorge Carvalho

SAMBA-ENREDO

Renato Vazquez

Fernanda Gonçalves

Bárbara Siqueira

Vinicius Cesar

BATERIA

Paulo César Correa

Digo Braz

Jorge Luiz

Ricardo Oliveira

SUPLENTES

André Lima (módulo música)

Leonardo Fartura (módulo visual)

Paula Nogueira (módulo dança)