Thaís Dias e JP Vergueiro vão comandar o Band Folia na SapucaíReprodução / @bandtvrio

Publicado 01/02/2024 09:56 | Atualizado 01/02/2024 10:16

Rio - A Band, que pelo segundo ano consecutivo vai transmitir os desfiles da Série Ouro, já definiu o time que participará da cobertura. Os apresentadores JP Vergueiro e Thaís Dias irão comandar o Band Folia, a partir das 20h30 de sexta-feira (9), na Marquês de Sapucaí, enquanto os comentários ficarão a cargo de Aydano André Motta, Bruno Chateaubriand e Rafaela Bastos. Somando os dois dias de apresentações, serão mais de 20 horas, ao vivo.



"Que responsabilidade, felicidade e prazer enormes! Eu, aos 40 anos, apresentando a festa mais popular do mundo, no ano em que a Marquês de Sapucaí também completa 40 anos. O que eu posso garantir é que tanto na sexta, quanto no sábado, o público vai se emocionar, se divertir e se informar durante as apresentações das 16 escolas da Série Ouro que vão cruzar a avenida", afirma Thaís.



A cobertura contará com participações especiais do apresentador Amin Khader e de Wic Tavares, ex-intérprete da Unidos da Tijuca.





"Essa mistura de informação do jornalismo, com a diversão do entretenimento e o timaço de comentaristas vai dar o que falar. Tudo isso vai ser contado ali, retratado no ar com o jeito Band de fazer”, comenta JP Vergueiro.



A emissora terá no Sambódromo um estúdio de vidro, que será palco, também, para edições especiais dos programas "Brasil Urgente Rio" e "Jornal do Rio", que trarão notícias ao vivo da Sapucaí.



Confira a ordem dos desfiles, a partir das 21h



Sexta-feira, 9 de fevereiro

1- União do Parque Acari

2- Império da Tijuca

3- Acadêmicos de Vigário Geral

4- Inocentes de Belford Roxo

5- Estácio de Sá

6- União de Maricá

7- Acadêmicos de Niterói

8- Unidos da Ponte



Sábado, 10 de fevereiro

1- Sereno de Campo Grande

2- Em Cima da Hora

3- Arranco do Engenho de Dentro

4- União da Ilha do Governador

5- Unidos de Padre Miguel

6- São Clemente

7- Unidos de Bangu

8- Império Serrano