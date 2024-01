UBT ensaia no próximo sábado, na Avenida Lúcio Costa - Reprodução / Redes Sociais

UBT ensaia no próximo sábado, na Avenida Lúcio CostaReprodução / Redes Sociais

Publicado 31/01/2024 14:01

Rio - A escola de samba Unidos da Barra da Tijuca (UBT) fará um ensaio geral neste sábado (3), durante o bloco pré-carnavalesco Banda dos Amigos. O evento será na Avenida Lúcio Costa, em frente à padaria Oceanos, começará por volta de 12h30 e os componentes começarão o desfile às 13h .

Em 2024 a UBT disputa a Série Prata do Carnaval com o enredo "Encontro Das Águas". A escola de samba será a 10ª a entrar na Avenida Intendente Magalhães, na terça-feira, 13 de fevereiro.

Banda dos Amigos homenageia Bebeto

Em 2024, o bloco Banda dos Amigos (BdA) traz como enredo "No Mundo virtual, a Banda dos Amigos faz seu carnaval", para homenagear o cantor Bebeto, que liderou as paradas musicais com seu samba rock ou sambalanço por duas décadas.

Durante o desfile, a BdA vai lançar uma campanha em prol das pessoas com autismo. Atualmente o grupo já conta com ala da terceira idade, formada apenas por pessoas com deficiência e o Esquadrão da Limpeza, responsável por recolher e separar todo o lixo reciclável deixado após a passagem do trio.

A rainha do bloco será Quitéria Chagas, do Império Serrano, e o rei será o influenciador Alexandre Suita. Madeilene Carvalho, de 83 anos, é a musa da melhor idade. A medalhista de ouro no vôlei de praia Dany Neves, a personal Bianca Barbosa e Marcilene Moraes também serão musas, ao lado de Gabriel Mamede.

O evento vai até às 19h e conta com diversas atrações convidadas para subir no trio elétrico como Wallace Jr., Fabinho Carioca, DJ Lukão e o cantor Kauê.

A administração do bloco informou que menores de 16 anos só devem participar acompanhados pelos responsáveis e orientou que os pais identifiquem seus filhos com pulseiras ou similares.