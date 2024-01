Componentes da Unidos da Tijuca durante ensaio técnico na Sapucaí, no último domingo (28) - Léo Queiroz / RioCarnaval

Publicado 31/01/2024 08:22 | Atualizado 31/01/2024 09:47

Rio - A Unidos da Tijuca realiza, nesta quinta-feira (1º), o último ensaio de rua de temporada, na Via D1, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio. A escola será a quinta a pisar na Sapucaí, no domingo de Carnaval (11), com o enredo "O Conto de Fados", do carnavalesco Alexandre Louzada.

A concentração acontece a partir das 19h, na quadra (Avenida Francisco Bicalho, 47). Às 20h, haverá uma reunião geral entre a direção de Harmonia e todos os componentes. O ensaio terá início às 21h.

Quem quiser desfilar ainda pode garantir seu lugar. As fantasias da comunidade estão esgotadas, mas há vagas em alas comerciais e de composições de carro alegórico (masculinas). Para comprar a fantasia, basta entrar em contato pelo telefone (21) 96437-3127 (Pedro Veloso).