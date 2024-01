Xamã retorna ao carnaval de Salvador com o trio próprio Bloco do Malvadão - Divulgação/ Lucas Nogueira

Xamã retorna ao carnaval de Salvador com o trio próprio Bloco do MalvadãoDivulgação/ Lucas Nogueira

Publicado 30/01/2024 17:32

Rio - Após o sucesso do ano passado, Xamã vai retornar com seu trio próprio, "Bloco do Malvadão", no carnaval de Salvador. O artista deve arrastar mais de 2 milhões de foliões no desfile que está marcado para segunda-feira (12), às 20h, no circuito Barra-Ondina.

fotogaleria

O evento acontecerá sem cordas, totalmente gratuito e aberto ao público e conta com o apoio do governo da Bahia.