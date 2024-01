Nathalia Hino arrasa em ensaio rua da Estácio de Sá - Cris Cândido / Divulgação

Publicado 30/01/2024 11:45

Rio - Dois meses após dar à luz Heitor, Nathalia Hino mostrou que está em plena forma para o Carnaval deste ano. Rainha de bateria da Estácio de Sá, a beldade arrasou no ensaio de rua da agremiação na Zona Central do Rio, na noite desta segunda-feira, e exibiu as curvas ao apostar em um vestido de franjas e hotpant dourada. Na ocasião, ela também sambou muito e deu um show de simpatia.

"Aos poucos tudo volta ao seu devido lugar. Voltei a fazer musculação, caminhada e sigo com uma alimentação balanceada. A rotina de mãe de recém-nascido também é puxada, acho que isso também contribuiu para que eu perdesse peso", explicou Nathalia, que já eliminou 17 kg.

Neste ano, a vermelho e branco leva para a Sapucaí o enredo "Chão de Devoção: Orgulho Ancestral", que será desenvolvido pelos carnavalescos Marcus Paulo e Mauro Leite.