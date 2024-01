Gabriel David fala sobre desfile próprio de Anitta na Sapucaí - Reprodução

Publicado 29/01/2024 20:30

Rio - Gabriel David utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (29), para falar sobre o show de abertura de Anitta no sábado (17) de Desfile das Campeãs. No story de seu Instagram, o diretor de marketing da Liesa e empresário contou que a ideia é uma homenagem aos 40 anos da Liga e do Sambódromo, e que a expectativa é que o evento se repita todo ano, de forma diferente.

"Ontem minha querida amiga Anitta começou a anunciar o grande show de abertura do sábado das campeãs que a gente vai fazer para comemorar os 40 anos de Sambódromo, os 40 anos da Liesa. Vai ser uma grande comemoração na data mais festiva de todas, que é quando a competição já está encerrada, mas vamos fazer uma homenagem ali não só para as seis primeiras colocadas que estarão presentes no desfila das campeãs, mas para as 12 escolas que vão fazer o Rio Carnaval 2024 de fato acontecer", começou.

"Tenho certeza que vai ser um momento muito marcante e a nossa expectativa é de que essa abertura do sábado das campeãs ela possa se repetir, claro que a cada ano que passar, de uma forma completamente diferente, mas sempre fazendo uma homenagem, colocando as escolas de samba em primeiro lugar. Afinal de contas, a gente vai literalmente estender o tapete vermelho para as escolas passarem mais uma vez no sambódromo", disse.